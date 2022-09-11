Журналист Блохин: «Сейчас у «Авангарда» нет стержня. Им был Хартли – лютый и жесткий тиран по отношению к хоккеистам»

Журналист Андрей Блохин считает, что без стал безвольной командой.

Омский клуб начал сезон с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13.

«Становится ясно, что сейчас у команды нет стержня. Этим стержнем был Боб Хартли.

Это для журналистов, для болельщиков он такой демократичный дедушка. На самом деле он был лютым и жестким тираном по отношению к хоккеистам.

Он их держал в черном теле, вот тут он их держал (показывает кулак). Доканывал Толчинского, доканывал Семенова. Он добивался от них того, чего хотел. Когда они вылетали на лед, то чувствовали освобождение – Хартли нет, на льду гораздо легче.

А сейчас им дали свободу – и что получили? Команда проявляет безволие», – сказал автор хоккейной программы «Овертайм».