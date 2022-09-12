Кожевников о 4 поражениях «Авангарда»: «Не надо делать крайним Рябыкина. Дайте ему время разобраться, хотя бы месяц-два»

высказался о старте «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Омичи проиграли все 4 матча, оставшись единственным клубом в лиге без набранных очков.

– Ничего удивительного, я сразу говорил о том, что нового главного тренера Рябыкина взяли на роль камикадзе. Воткнули ему в дебюте 12-матчевое турне, не нашли вратаря и не усилили оборону. Предыдущий тренер выезжал на Грубеце и двух защитниках-легионерах, все вместе они и сбежали. А о молодых российских защитниках и вратарях этот временщик даже не вспоминал.

Вообще мне трудно понять, о чем думали в Омске летом. Ладно не нашли вратаря, но в защите после исчезновения Каски и Покки почему-то не удержали даже Емелина. В две пары сегодня в КХЛ не сыграешь, тем более на старте, когда все бегут, а форма еще не набрана.

Мало того, что «Авангард» на таком затяжном выезде, так еще на старте получил горячих соперников – СКА, Минск, «Витязь», «Автомобилист». Учитывая все факторы, омской «баранке» не удивлен.

– Что дальше? Говорят, над Рябыкиным сгущаются тучи...

– Послушайте, вам писать, что ли, не о чем? Не надо делать крайним Рябыкина! Дайте ему в этой экстремальной ситуации время, чтобы разобраться с таким печальным наследством, хотя бы месяц-два.

– Ваш прогноз на развитие ситуации.

– Омску не нужно паниковать, турнирное положение будет выправляться. Но для этого нужно вылезти из мира сказок и легенд, – сказал двукратный олимпийский чемпион.