Мухамадуллин о том, что удивило в АХЛ: «Освещение на арене. Совсем темно было, после России первое время вообще ничего не видел»

сказал, что был удивлен неяркому освещению в АХЛ.

В сезоне-2021/22 игрок 20-летний игрок провел 3 матча за фарм-клуб в Кубке Колдера и набрал 2 (0+2) очка.

– Как оцениваете уровень по сравнению с КХЛ?

– Там везде канадская площадка. В КХЛ тоже некоторые команды на нее переходят. Было поначалу некоторое удивление и впечатление со стороны, что слишком агрессивно и жестко играют, а на лед вышел – хоккей как хоккей. Да, на тебя бегут активно, постоянно заброс к тебе в зону, постоянно давление на тебя. Но со льда это выглядит обычно.

– Что удивило в АХЛ?

– Освещение на арене (улыбается). Совсем темно было. Я после первой тренировки подошел к русскому игроку Никите Охотюку, спросил – это у вас так экономят? Нет, говорит, это обычное освещение. Я после России вообще первое время ничего не видел, потом привык и перестал обращать внимание, стал концентрировался на самой игре.

Первая смена волнительная, конечно, была. А так – коллектив достаточно хороший, сплоченный, все поддерживали, с адаптацией проблем не было, – рассказал защитник .