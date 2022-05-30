Мухамадуллин считает, что в КХЛ играть сложнее, чем в АХЛ: «Игроки поопытнее, техничнее, более тактически обученные, им сложнее противостоять»

высказал мнение, что в играть сложнее, чем в АХЛ.

20-летний защитник , который задрафтован , сыграл три игры в плей-офф АХЛ за «Ютику», сделав две передачи.

– Можно ли сравнить игру в АХЛ и КХЛ?

– Пока сам не поиграешь – понять невозможно. Я первый матч команды смотрел через стекло и выглядело все очень агрессивно, жестко и быстро.

Когда же вышел на лед, впечатления были другие. Играют в АХЛ в основном ребята молодые, но есть разные команды. Кто-то играет в атакующий хоккей, кто-то – в более системный, где нельзя делать ничего лишнего.

Лично мне показалось, что в КХЛ играть, наверное, посложнее. Игроки поопытнее, техничнее и более тактически обученные, им сложнее противостоять.

Тем не менее в АХЛ играют в давление, все бегут и если ты защитник – тебе приходится думать быстрее из-за размера площадки.

Не стоит забывать, что в этой лиге играют те, кто на пути в . А проходных соперников, мне кажется, нет ни в одной из лиг, – сказал Мухамадуллин.