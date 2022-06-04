Мухамадуллин о визе США: «Пришлось ехать в Киргизию подавать заявку – неделя в Бишкеке. Потом за океан через Дубай – 22 часа только в полете»

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Защитник «Салавата Юлаева» рассказал о процессе получения визы для поездки в США.

20-летний защитник Шакир Мухамадуллин, который задрафтован «Нью-Джерси», сыграл три игры в плей-офф АХЛ за «Ютику», сделав две передачи.

– Как возник такой вариант?

– Еще перед подписанием контракта Уфа и «Нью-Джерси» обсуждали, что после окончания сезона в КХЛ я приеду к ним потренироваться, возможно, какие-то матчи дадут сыграть.

После окончания сезона с «Салаватом» агент позвонил и сказал, что меня там ждут, чтобы играть в плей-офф. Уже точно еду играть.

– Были проблемы с получением визы, перелетом?

– Предыдущая виза у меня кончилась в конце 2021-го, поэтому мне пришлось сейчас поехать в Киргизию подавать заявку на визу. Пробыл неделю в Бишкеке.

Потом летел за океан через Дубай, перелет занял 22 часа только полетного времени. Обратно добрался с пересадкой в Турции за 16 часов, – сказал Мухамадуллин.

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