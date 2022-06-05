Мухамадуллин о подписном бонусе по контракту с «Нью-Джерси»: «Он в долларах, а доллар падает. Ни на что пока не потратил»

Теги Салават Юлаев Нью-Джерси НХЛ КХЛ Шакир Мухамадуллин деньги Хоккей

Шакир Мухамадуллин рассказал о подписном бонусе по контракту новичка с «Нью-Джерси»

В декабре прошлого года 20-летний защитник «Салавата Юлаева» подписал с «Девилс» трехлетнее соглашение. Подписной бонус составляет 92,5 тысячи долларов. 

– Если не секрет, на что потратили подписной бонус?

– Да ни на что пока не потратил. Эти деньги еще в стадии перевода. Он еще и в долларах, а доллар падает (смеется).

Особо покупать ничего не стремлюсь. Пусть полежат до отъезда, на первое время деньги будут, – сказал Мухамадуллин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные