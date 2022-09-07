Дементьев о том, что ИИХФ обсудит возвращение России: «Нужно сказать спасибо НХЛ. Кубок мира без россиян «не тот», а санкции запутывают положение дел»

Алексей Дементьев высказался о возможном возвращении России в турниры ИИХФ.
Национальные команды пропускают турниры 2022 и 2023 года по решению международной федерации хоккея.
Вчера президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в конце сентября на полугодовом конгрессе организации будут обсуждаться различные сценарии возможного возвращения России и Беларуси.
Президент ФХР Владислав Третьяк ранее утверждал, что России гарантировано возвращение в элитный дивизион ЧМ.
«Глубоко уверен, что за такое развитие событий нужно сказать большое спасибо НХЛ.
Мудрые люди просчитали, что раз Кубок мира без сборной России, точнее, без россиян, будет «не тот», а санкции ИИХФ запутывают положение дел, то самым верным выходом будет возвращение наших сборных в орбиту международных соревнований.
Думаю, нашим переговорщикам не нужно соглашаться на выступление наших сборных нигде, кроме высших групп», – сказал агент и хоккейный эксперт.