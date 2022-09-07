Дементьев о том, что ИИХФ обсудит возвращение России: «Нужно сказать спасибо НХЛ. Кубок мира без россиян «не тот», а санкции запутывают положение дел»

высказался о возможном возвращении России в турниры ИИХФ.

Национальные команды пропускают турниры 2022 и 2023 года по решению международной федерации хоккея.

Вчера президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в конце сентября на полугодовом конгрессе организации будут обсуждаться различные сценарии возможного возвращения России и Беларуси.

Президент ФХР Владислав Третьяк ранее утверждал, что России гарантировано возвращение в элитный дивизион ЧМ.

«Глубоко уверен, что за такое развитие событий нужно сказать большое спасибо .

Мудрые люди просчитали, что раз без сборной России, точнее, без россиян, будет «не тот», а санкции ИИХФ запутывают положение дел, то самым верным выходом будет возвращение наших сборных в орбиту международных соревнований.

Думаю, нашим переговорщикам не нужно соглашаться на выступление наших сборных нигде, кроме высших групп», – сказал агент и хоккейный эксперт.