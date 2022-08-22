Алексей Дементьев: «НХЛ может стать опорным камнем для того, чтобы вернуть сборные России в международный календарь»

высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

– Мне очень сложно понять, насколько правомерно отстранение всех сборных России от международных турниров. Все-таки девиз спорта был в том, то он вне политики. Это грустная ситуация и очень неприятная тенденция.

Что можно сделать? Правильно сказал Вячеслав Фетисов, что нужно обращаться в суд и отстаивать свои интересы. В любом случае наступит момент, когда наши команды будут приглашены для участия в соревнованиях. Может быть, не под эгидой ИИХФ, а другой организации. Так как уже видно, что реорганизация Международной федерации назревает.

А то, что сборная России должна играть в элите, это бесспорно. Никакого прохода из низших эшелонов быть не может.

– Как вы считаете, международные турниры сильно пострадают из-за отсутствия России?

– Россия всегда была, есть и будет конкурентом тех сборных, которые разыгрывают медали молодежного чемпионата мира, чемпионата мира, Олимпийских игр.

Отсутствие сборной России повышает шансы других команд завоевать награды. Вот, например, шведов, которые последние годы неудачно выступали на молодежных чемпионатах мира. Поэтому вряд ли из-за отстранения сборной России переживают наши соперники. А для нас это серьезная потеря, так как теряется возможность сравнить свою игру с другими мировыми грандами.

Но от российских хоккеистов не отказывается НХЛ. И там будет сложнее оценивать уровень наших игроков для драфта. Поэтому НХЛ может стать опорным камнем для того, чтобы вернуть наши сборные в международный календарь. Все-таки бизнес движет мировым хоккеем, тем более за океаном. У НХЛ есть реальная заинтересованность в сравнении российских игроков с теми, кто участвует в чемпионатах мира, – сказал хоккейный агент.