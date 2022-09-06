Тардиф опроверг Третьяка насчет гарантий возвращения России в высший дивизион ЧМ: «Никакого решения нет. Совет ИИХФ работает над различными сценариями»

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Президент ИИХФ опроверг наличие гарантий возвращения России в высший дивизион ЧМ.

Вчера президент ФХР Владислав Третьяк заявил следующее: «Россия будет выступать в высшем дивизионе, когда вернется. Нам это гарантировано. Нас вспоминают, но громко не говорят».

«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Беларуси, если оно состоится в следующем году или позже.

Все это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», – сказал Люк Тардиф.

Полугодовой конгресс ИИХФ пройдет в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября. 

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой международной федерации, которые проходят в 2022 и 2023 году. 

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