Дементьев о Кубке мира: «Отсутствие сборной России будет нонсенсом. Российские нападающие входят в число лучших бомбардиров НХЛ»

считает, что без сборной России Кубок мира-2024 будет неполноценным.

Участие команды в турнире остается под вопросом.

– В текущей ситуации в мире можно ожидать что угодно. Но отсутствие сборной России на таком престижном соревновании, как Кубок мира, будет нонсенсом.

Российские нападающие входят в число лучших бомбардиров , являются законодателями мод. Тем более может побить рекорд великого Гретцки. Конечно, без сборной России это соревнование будет неполноценным. Надеюсь, что спортивные принципы возобладают над политическими.

– НХЛ должна быть сама заинтересована в участии российских звезд?

– Исходя из того, какие места в рейтингах там дают нашим игрокам – нападающим и вратарям, участие сборной России обязательно в этих соревнованиях. Только в этом случае победитель будет с полной уверенностью говорить, что он является лучшей нацией в хоккее, – сказал агент.

Овечкин о Кубке мира: «Надеюсь, России разрешат сыграть. Говорили два раза, что мы поедем на Олимпиаду, но нас прокинули»