Дементьев о Кубке мира: «Отсутствие сборной России будет нонсенсом. Российские нападающие входят в число лучших бомбардиров НХЛ»

Алексей Дементьев считает, что без сборной России Кубок мира-2024 будет неполноценным.
Участие команды в турнире остается под вопросом.
– В текущей ситуации в мире можно ожидать что угодно. Но отсутствие сборной России на таком престижном соревновании, как Кубок мира, будет нонсенсом.
Российские нападающие входят в число лучших бомбардиров НХЛ, являются законодателями мод. Тем более Александр Овечкин может побить рекорд великого Гретцки. Конечно, без сборной России это соревнование будет неполноценным. Надеюсь, что спортивные принципы возобладают над политическими.
– НХЛ должна быть сама заинтересована в участии российских звезд?
– Исходя из того, какие места в рейтингах там дают нашим игрокам – нападающим и вратарям, участие сборной России обязательно в этих соревнованиях. Только в этом случае победитель будет с полной уверенностью говорить, что он является лучшей нацией в хоккее, – сказал агент.
Овечкин о Кубке мира: «Надеюсь, России разрешат сыграть. Говорили два раза, что мы поедем на Олимпиаду, но нас прокинули»