Третьяк о ЧМ: «Россия будет выступать в высшем дивизионе, когда вернется. Нам это гарантировано. Нас вспоминают, но громко не говорят»

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Владислав Третьяк сообщил, что сборная России сохранит место в высшем дивизионе ЧМ.

Ранее ИИХФ отстранила Россию от международных хоккейных турниров до особого уведомления.

«Мы пропустили чемпионат мира в этом году и следующий пропускаем, но находимся в контакте с Международной федерацией хоккея, разговариваем с президентом федерации.

Наш гендиректор обсуждал вопрос восстановления наших членов в комиссии, но пока решение вопроса находится в воздухе. На конгресс в Турцию мы не едем, но будем присутствовать онлайн.

Пока мы в ожидании. Тардиф сказал, что мы ни в какой группе D играть не будем. Когда мы вернемся, то будем так же выступать в высшем дивизионе. Нам это гарантировано.

На международной арене нас вспоминают, но громко об этом не говорят. К сожалению, есть люди, которые радуются, что получили медали в наше отсутствие», – сказал президент Федерации хоккея России.

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