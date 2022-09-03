ФХР запрашивала информацию по Кубку мира-2024 у президента ИИХФ Тардифа.

запрашивала информацию по Кубку мира-2024 у президента ИИХФ Тардифа.

НХЛ недавно сообщила, что планирует провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке.

Состав участников пока не определен, присутствие сборной России на турнире остается под вопросом.

Руководство ИИХФ провело встречу с Ассоциацией европейских лиг (Hockey Europe), Альянсом европейских хоккейных клубов (EHC) и национальными ассоциациями, на которой обсуждались эти идеи.

«Пока ничего не решено относительно участия ИИХФ в Кубке мира 2024 года – это предложение .

По итогам встречи 31 августа никаких соглашений не было достигнуто. ФХР запрашивала у меня информацию об этом», – сказал Люк Тардиф.

Сборные России отстранены от участия в чемпионатах мира 2022 и 2023 года по решению ИИХФ.