Гендиректор «Салавата»: «Для Жафярова нужны партнеры, которых у нас не было. Без них ему крайне тяжело было стать лидером команды»

Гендиректор поделился мнением о Дамире Жафярове.

В конце мая 28-летний нападающий подписал контракт со .

«Каждый раз, когда спрашивают про , стараюсь подчеркнуть, что Дамир – отличный хоккеист. Кроме того, с кем бы мы не общались, все говорили о том, что он просто хороший человек.

Почему он не в «Салавате Юлаеве»? Для Дамира нужны партнеры, которых у нас не было. Без них ему крайне тяжело было стать лидером команды. Можно было их приобрести. Но для этого необходимы значительные ресурсы. Все вместе для нас было бы дорого. Не невозможно, конечно, но мы смотрели на риски, учитывая сроки контрактов.

Что я подумал после того, как Дамир забил нам в овертайме? Подумал, что у него отличные партнеры в команде. Именно те, кто ему нужен», – написал Ринат Баширов.