Дэй об Овечкине: «Человеческие качества красят его даже больше, чем хоккейные достижения. Он отзывчивый, открытый. Он сделал невозможное, побив рекорд Гретцки»

Логан Дэй высоко оценил человеческие качества Александра Овечкина.

– Вы неоднократно встречались с Александром Овечкиным.

– Да, он просто уникален! Люди вокруг не зря говорят о том, что он очень отзывчивый и открытый парень. Человеческие качества Ови красят его даже больше, чем многочисленные хоккейные достижения. С ним приятно находиться как на льду, так и вне его. Я был очень счастлив, когда Овечкин побил рекорд Гретцки.

– Многие говорили, что он не сможет побить рекорд из-за травмы…

– Честно говоря, я тоже так думал, но Ови снова сделал невозможное! Я очень рад за него и за тех ребят, которые помогали Александру на пути к рекорду, – сказал защитник «Трактора ».

Дэй о жизни в России: «Поражает, что дети могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В США сложно такое представить»