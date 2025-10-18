  • Спортс
  • Бобровский проиграл 2-й матч подряд, отразив 28 из 31 броска. Вратарь «Баффало» Лайон с шатаутом – 1-я звезда игры с «Флоридой»
Бобровский проиграл 2-й матч подряд, отразив 28 из 31 броска. Вратарь «Баффало» Лайон с шатаутом – 1-я звезда игры с «Флоридой»

Сергей Бобровский проиграл второй матч в сезоне НХЛ.

«Флорида» в гостях уступила «Баффало» (0:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска соперника, проиграв второй подряд матч. 

Вратарь «Баффало» Алекс Лайон был признан первой звездой встречи. Он отбил все 32 броска. 

Второй звездой матча назван форвард Джош Доун, сделавший дубль. Третья звезда – защитник Оуэн Пауэр, на счету которого результативная передача. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
