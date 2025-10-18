Бобровский проиграл 2-й матч подряд, отразив 28 из 31 броска. Вратарь «Баффало» Лайон с шатаутом – 1-я звезда игры с «Флоридой»

Сергей Бобровский проиграл второй матч в сезоне НХЛ.

«Флорида » в гостях уступила «Баффало» (0:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска соперника, проиграв второй подряд матч.

Вратарь «Баффало » Алекс Лайон был признан первой звездой встречи. Он отбил все 32 броска.

Второй звездой матча назван форвард Джош Доун , сделавший дубль. Третья звезда – защитник Оуэн Пауэр, на счету которого результативная передача.