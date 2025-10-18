Защитник «Юты» Коул о Симашеве: «Умный, зрелый не по годам, со спокойным характером. У него нет потолка, он может стать очень сильным игроком»

Йэн Коул оценил игру Дмитрия Симашева за «Юту».

В этом сезоне 20-летний защитник дебютировал в лиге в составе «Юты». Симашев сыграл 4 матча, проводя на льду в среднем 13:40.

«Он отличный парень – очень энергичный, умный и зрелый не по годам. У него есть все инструменты для того, чтобы стать отличным хоккеистом. Он крупный, с длинным размахом, отлично катается. Думаю, потолка у него просто нет – он может стать очень сильным игроком. Приятно видеть, что мы добавляем в команду таких талантов.

Нужно уметь находить правильный баланс между тем, чтобы понимать важность происходящего и при этом не позволять хоккею полностью поглощать твою жизнь.

Ты должен быть в лучшей форме, но не настолько напряжен, чтобы это вызывало тревогу и мешало игре. С опытом ты естественно находишь эту середину. У Симашева уже сейчас очень спокойный характер, уверенность без суеты – и это ему здорово помогает», – сказал защитник «Юты» Йэн Коул .