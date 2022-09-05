Гендиректор «Салавата»: «У нас около 250 млн свободных средств под потолком зарплат. Скорее всего, мы не потратим все 900 млн»

Теги Салават Юлаев КХЛ деньги потолок зарплат Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о зарплатном бюджете команды на сезон-2022/23.

– «СЭ» сообщал о платежной ведомости вашего клуба в 633 миллиона рублей. Это соответствует реальности?

– Похоже на правду.

– Сколько еще не выбрали? До 800 или 900?

– До 900 не выбрали. У нас около 250 миллионов свободных средств под потолком зарплат. Пока у нас есть две вакантные позиции по легионерам, кроме этого, есть перспективная молодежь. Скорее всего, мы не потратим все 900 млн. При необходимости у нас есть время и средства поправить положение, – сказал Ринат Баширов.

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