Гендиректор «Салавата»: «У нас около 250 млн свободных средств под потолком зарплат. Скорее всего, мы не потратим все 900 млн»

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о зарплатном бюджете команды на сезон-2022/23.

– «СЭ» сообщал о платежной ведомости вашего клуба в 633 миллиона рублей. Это соответствует реальности?

– Похоже на правду.

– Сколько еще не выбрали? До 800 или 900?

– До 900 не выбрали. У нас около 250 миллионов свободных средств под потолком зарплат. Пока у нас есть две вакантные позиции по легионерам, кроме этого, есть перспективная молодежь. Скорее всего, мы не потратим все 900 млн. При необходимости у нас есть время и средства поправить положение, – сказал Ринат Баширов.