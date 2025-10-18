Кравцов забил первый гол за фарм «Ванкувера». У него 1+1 в 4 матчах сезона АХЛ

Виталий Кравцов впервые забил в этом сезоне АХЛ.

Бывший форвард «Трактора » выступает за фарм-клуб «Ванкувера ». Кравцов отличился на 2-й минуте второго периода в матче «Эбботсфорда » против «Лаваля » (2:2, второй период). Ему ассистировали защитник Кирилл Кудрявцев и нападающий Нильс Оман.

Таким образом, на счету россиянина стало 2 (1+1) очка в 4 матчах текущей регулярки АХЛ .

В прошлом сезоне FONBET КХЛ он набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф.