  • Черкас о СКА: «Лучше бы Ротенберг остался. Перед Ларионовым была задача выиграть Кубок – шансов нет, судя по игре команды»
Черкас о СКА: «Лучше бы Ротенберг остался. Перед Ларионовым была задача выиграть Кубок – шансов нет, судя по игре команды»

Сергей Черкас считает, что у СКА нет шансов на Кубок Гагарина в этом сезоне.

Команда под руководством Игоря Ларионова дома уступила «Локомотиву» (1:3) в матче Fonbet КХЛ. СКА проиграл 8 из 10 последних встреч и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 матчах. 

«В этом матче «Локомотив» был на порядок сильнее. В СКА мне только понравился гол Сергея Плотникова в большинстве. Были моменты у петербуржцев, но в целом «Локомотив» сыграл гораздо увереннее. СКА подвела реализация в некоторых эпизодах.

В любом случае счет говорит сам за себя. На данный момент о Кубке Гагарина для СКА даже речи не идет. Перед Ларионовым была поставлена задача выиграть трофей. Но судя по тому, как сейчас играет команда, шансов на Кубок Гагарина нет никаких.

Не только «Локомотив» выглядит сильнее СКА, но и многие другие клубы. Таких серий из поражений в Петербурге давно не было. Я согласен с тем, что лучше бы в команде остался Роман Ротенберг. Если сравнивать то, что было, и то, что мы видим сейчас… Даже нечего сравнивать.

В прошлом году всех не устроил результат, но при этом у болельщиков было настроение. Хоккей СКА выглядел интереснее. Сейчас даже желания нет о чем-то говорить. Самое главное, что никто не знает – как исправлять нынешнюю ситуацию», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
