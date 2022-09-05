Сергей Черкас: «В СКА два хороших голкипера, которые обладают великолепным мастерством»

Сергей Черкас считает, что в СКА два хороших голкипера.

– СКА стартовал с тяжелой победы над «Салаватом». Какое впечатление оставила игра?

– Хорошее. Очень много желания, самоотверженности. Видно, что коман­да заряженная. Но есть, конечно, и ошибки, которые, наверное, от волнения.

Ведя 2:0, армейцы обязаны были побеждать, и молодцы, что в овертайме все-таки вырвали победу. Приятно, что два гола из трех на счету новичков – Жафяров решил исход встречи, Федоров забил. То есть они определили результат.

Открытием для меня стала игра Николаева. Он успешно подчищал все огрехи своих партнеров в зоне обороны. Да и его коллега из Кареев действовал здорово. Если бы не вратари, счет был бы как в водном поло – 7:6 где-то!

– Все межсезонье первым вратарем считался Самонов, но на первую встречу чемпионата вышел Николаев и свой шанс использовал.

– Я думаю, это вызвано тем, что Самонов, выходя против «Авангарда», – и на турнире в Сочи, и на Мемориале Пучкова – совершал ошибки. Место в воротах тренерский штаб доверил Николаеву, и не ошибся.

– Надо теперь на кого-то из вратарей сделать твердую ставку или чередовать их?

– Думаю, будут играть оба вратаря, а не Николаев или Самонов. Все равно, допустим, Николаеву на каком-то этапе потребуется пауза, или наоборот. Но считаю, что в СКА два хороших голкипера, которые обладают великолепным мастерством, – сказал экс-тренер .