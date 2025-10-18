Защитник «Монреаля» Гуле выбыл на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела. Лайне и Дак пропустят матч с «Рейнджерс»

Защитник «Монреаля» Кайден Гуле выбыл на 4-6 недель из-за травмы.

Об этом сообщила пресс-служба «Канадиенс». Кроме того, нападающие Кирби Дак и Патрик Лайне пропустят матч с «Рейнджерс» – у обоих игроков повреждения нижней части тела, их состояние будет оценивается как «со дня на день».

Кроме того, «Монреаль » экстренно вызвал нападающего Оуэна Бека из АХЛ.