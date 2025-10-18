  • Спортс
Хартли о 3:1 «Локомотива» со СКА: «Я не сторонник отсиживаться в обороне. Радулов – лидер, командный игрок, его страсть заряжает всех. Не знаю, где бы мы были без него»

Боб Хартли прокомментировал победу над СКА в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Локомотив» на выезде обыграл петербургский клуб со счетом 3:1. 

– Важная победа для нашей команды, особенно в начале выездного турне. Сегодня была задача постараться повести в счете, чего удалось достичь. Это очень важно против такого мастеровитого соперника, как СКА. При счете 3:0 соперник пытался создавать моменты, но у нас все игроки сыграли хорошо. Это командная победа.

– Когда счет стал 3:1, сказали игрокам атаковать и забить гол или оставаться спокойными и играть в обороне?

– Я не сторонник того, чтобы отсиживаться в обороне или пятиться и играть в защитном формате. Когда пропустили, болельщики дали команде энергию. Нужно было сыграть умно и не отходить полностью назад. Наш вратарь [Даниил] Исаев сделал несколько важных спасений и удержал счет.

– Ощущали особую заряженность Радулова на матч против СКА?

– То, что увидел с момента прибытия в Ярославль, это то, как он здорово играет против каждого соперника. Его страсть заряжает всю команду. До того как приехал в «Локомотив», мне задавали много вопросов о том, как я буду работать с Радуловым. На сегодняшний день это отличный лидер, абсолютно командный игрок. Не знаю, где бы мы были без него, – сказал главный тренер «Локомотива» Хартли.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
