Дриджер о конкуренции с Мыльниковым: «Отличный вратарь, у него большое будущее. Радуюсь его успехам. В НХЛ в его возрасте я старался «украсть» место в старте у опытных голкиперов»

Крис Дриджер рассказал, что рад играть с Сергеем Мыльниковым за «Трактор».

В субботу челябинский клуб дома обыграл «Салават » (2:1) в матче Fonbet КХЛ. Вратарь «Трактора» Дриджер отразил 23 из 24 бросков. Ранее он 3 матча провел на скамейке запасных.

– Я доволен тем, что мы победили и набрали два очка. Матч был достаточно медленным, и не так было много шансов у обеих команд. Конечно, мы всегда хотим забрасывать больше, чем две шайбы, но зато удалось отыграть хорошо в обороне.

– Как вы восприняли то, что три матча были вынуждены провести на скамейке запасных?

– Такова участь вратаря – ты сидишь на скамейке, пока другой парень побеждает. В этом сезоне я уже был и стартовым вратарем, и бэкапом. Сейчас я рад вернуться. Победа – это всегда хорошо, особенно когда ты играешь в матче.

– До этого у вас было несколько неудачных матчей. Вам нужно было вернуть уверенность?

– Всей нашей команде надо найти свою игру и заработать уверенность. У нас было несколько хороших матчей, но потом мы снова перестали следовать своей системе. Когда все играют одной командой – это делает мою работу проще и игра становится более предсказуемой. С другой стороны, когда я играю хорошо, то помогаю партнерам. Так что необходимы усилия всей команды.

– Эксперты считают, что иностранным вратарям в КХЛ нужно время на адаптацию из-за разницы в стиле игры…

– Стиль игры отличается, и, возможно, действительно нужно еще немного времени на адаптацию. Но в целом моя работа простая – не дать шайбе попасть в ворота. На этом я и фокусируюсь.

– У вас с Сергеем Мыльниковым есть конкуренция за место в воротах?

– Я всегда стараюсь поддерживать хорошие отношения с другими вратарями в команде. Он молодой игрок, и я радуюсь его успехам. Помню себя в его возрасте: тогда меня подняли в НХЛ и я старался «украсть» место в старте у более опытных вратарей. Мыльников – отличный вратарь, у него большое будущее. Я рад, что у меня такой партнер по команде, – сказал вратарь «Трактора ».