Ларионов об 1:3: «СКА не хватило времени. Ребята проявили характер, могли забить больше. Хоккеисты «Локомотива» давно играют вместе, команда построена под чемпионство»

Игорь Ларионов объяснил причины поражения СКА от «Локомотива» в Fonbet КХЛ.

В субботу петербургский клуб проиграл команде Боба Хартли (1:3) в домашнем матче.

«К сожалению, не хватило времени [отыграться]. Нельзя давать команде вести в счете, когда она играет у нас дома. Ты уже не ищешь слова в плане системы игры, кто где стоит, куда открывается. Здесь говорим о характере, в трудных матчах проявляются лидерские качества. Это было сказано ребятам. Хоккеисты «Локомотива » давно играют вместе, команда построена под чемпионство, и они этого добились.

Нам нужно быть креативнее. Когда быстро двигаешь шайбу, появляются голы, то преимущество, которое мы хотим видеть. Говоря об игре в целом, то третий период был характерным. Трибуны полные, люди не простят равнодушие. Рад, что ребята проявили характер, могли забить больше, но не получилось. Забиваем мало голов», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.