Дэй о Челябинске: «Живу здесь год, я в восторге! Это небольшой город, здесь многие больны хоккеем. Часто хожу в баню, мне нравится играть в гольф, но подходящее поле найти сложно»

Логан Дэй рассказал, что ему нравится жить в Челябинске.

– Как провели отпуск?

– Лето получилось отличным. Мы отдыхали около восьми недель, я постарался абстрагироваться от хоккея. Рад снова вернуться в Челябинск и начать сезон.

– Дома вас наверняка расспрашивали о жизни в России?

– Разумеется. Чтобы по-настоящему прочувствовать всю прелесть России, необходимо приехать сюда и лично пережить этот опыт. Я живу в Челябинске практически год и я просто в восторге! Мне все очень нравится.

– Как проводите свободное время в Челябинске?

– Я очень часто хожу в баню. Также мне нравится играть в гольф, но чаще всего бывает сложно найти подходящее поле. Вообще, мы с партнерами по команде постоянно проводим время вместе, даже по выходным: гуляем, ходим по ресторанам…

– Удивились тому, какая в России вкусная еда?

– О да! Мое любимое – это торт «Наполеон». Еда в России более здоровая, мне очень нравится ходить с ребятами по ресторанам. На арене нас тоже кормят очень хорошо.

– Люди на улице часто узнают?

– Да, меня частенько останавливают, начинают звонить своим друзьям. Особенно приятно, когда детишки просят меня сфотографироваться: когда я вижу улыбки на их лицах, то осознаю, что занимаюсь хоккеем на профессиональном уровне ради таких моментов.

Челябинск – небольшой город, так что многие здесь больны хоккеем. Мне нравится общаться с нашими фанатами, спрашивать, как у них дела по-русски. Иногда они теряются, и не знают, что ответить (смеется). Я горд тем, что играю для таких преданных болельщиков, – сказал американский защитник «Трактора ».