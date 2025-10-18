Барабанов про 7 побед «Ак Барса» подряд: «Поменялся тренер по большинству, продолжаем нарабатывать схемы. Впереди домашняя серия, надеемся развить успех»

Александр Барабанов высказался о победной серии «Ак Барса» в Fonbet КХЛ.

В субботу казанский клуб на выезде обыграл «Барыс » со счетом 3:2 Б. Это 7-я подряд победа команды Анвара Гатиятулина. Ранее казанский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Алексеем Тертышным и назначил Константина Шафранова тренером по большинству.

– Хорошая игра с обилием моментов, но, к сожалению, не все удалось реализовать. Хорошо, что во всех четырех играх на выезде удалось одержать победу.

– Не было ли усталости?

– Усталость накапливается, из-за этого, возможно, и реализация получилась такой. Но нашли в себе силы и забрали два очка.

– Можно сказать, что в сезонном противостоянии с «Барысом» сегодня был самый тяжелый матч?

– Нет, думаю, что самый тяжелый матч был в Астане в сентябре.

– Седьмая победа подряд – какая атмосфера в команде, что поменялось?

– Поменялся тренер по большинству, продолжаем нарабатывать какие-то схемы. Когда команда выигрывает – и настроение другое, и эмоции. Впереди домашняя серия, надеемся развить свой успех.

– Есть ли что-то особенное в противостоянии «Ак Барса» и «Барыса»?

– У «Барыса» главный тренер [Михаил Кравец ], с которым я работал в молодежке. Приятно сыграть против него, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса ».