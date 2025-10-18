  • Спортс
Ларионов о низкой результативности СКА: «Может, нас кто-то заколдовал? Удачу нужно заработать, пока идет туго. У ребят не должно быть мыслей, что они не забьют»

Игорь Ларионов высказался о причинах низкой результативности СКА.

В субботу армейцы уступили «Локомотиву» (1:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Игроки СКА не забивали больше 2 голов в матче с 27 сентября – тогда петербуржцы на выезде обыграли «Сочи» (4:2). 

– Стоит ли изменить упражнения для увеличения результативности?

– Мы это делаем. Идет очень туго. Но уверенность теряется быстро. Это очень трудно вернуть. Стараемся акцентировать внимание на завершении. Надеюсь, что это придет. Совершенству нет предела. Хотим сделать так, чтобы у ребят не было мысли о том, что они не забьют.

Все идет со скрипом. Хочется, чтобы были странные голы, но пока никак. Может, нас кто-то заколдовал? Я в это, конечно, не верю. Хочется немного удачи, но она не приходит сама, ее нужно заработать, – сказал главный тренер армейцев Игорь Ларионов

