Шабанов забил 2-й гол в НХЛ – «Оттаве». У форварда «Айлендерс» 2 очка в 5 матчах сезона
Максим Шабанов забил второй гол в регулярном чемпионате НХЛ.
25-летний форвард отличился в матче «Айлендерс» с «Оттавой» (3:4, третий период). Ранее Шабанов забросил шайбу в дебютной игре в НХЛ – против «Питтсбурга» (3:4).
Теперь в активе россиянина 2 очка в 5 матчах текущего сезона НХЛ.
В прошлом регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах. Также на его счету 20 (10+10) баллов в 21 игре Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
