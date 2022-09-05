Щитов о травме Хо-Сэнга: «СКА играл корректно. Это просто стечение обстоятельств»

Никита Щитов высказался о травме нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Хо-Сэнга.

– Травма Джоша Хо-Сэнга – большая потеря для «Салавата Юлаева»?

– Да, потеря большая. Легионера всегда берут на лидерские позиции. Еще пока непонятны сроки восстановления. Насколько я знаю, будет медицинский консилиум, и, возможно, прибегнут к иностранным специалистам.

Как я понял, травму он получил в такой ситуации: пробросил шайбу, побежал и столкнулся с защитником СКА. Было видно, у него что-то с рукой. Такие травмы случаются – как говорится, на ровном месте.

– Это травма – стечение обстоятельств или жесткая игра со стороны СКА?

– Это просто стечение обстоятельств. Хоккей – игра контактная. Травму можно получить, даже если ты хорошо готов и сконцентрирован на матче. СКА играл корректно.

– Хо-Сэнг заявил о «постоянных зацепах, жестких ударах» со стороны .

– После НХЛ, я не думаю, что жесткая игра могла его как-то удивлять. Может быть, он представлял другой и думал, что здесь бесконтактный хоккей.

– Что теперь делать «Салавату»? Искать нового легионера?

– Для начала надо понять, как долго он будет восстанавливаться после травмы. Можно использовать резерв из «Тороса». Тем более в «Салавате» перестройка, уехали ведущие игроки, поэтому я не думаю, что от команды в этом году будут требовать запредельный результат.

К этой ситуации все должны отнестись с пониманием. Возможно, тратить денег на другого легионера не надо, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».

«Салават» опроверг, что Хо-Сэнг выбыл более чем на 2 месяца: «В ближайшие дни он пройдет обследование»