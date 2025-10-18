Ларионов о тактике СКА после 1:3 от «Локомотива»: «Я не сторонник ставить автобус, но иногда приходится быть гибче. Не хочу, чтобы это было традицией»

Игорь Ларионов объяснил изменения в тактике СКА в игре против «Локомотива».

В субботу армейцы дома потерпели поражение от ярославского клуба со счетом 1:3.

– Вы как-то говорили, что не планируете ставить автобус в средней зоне, но сегодня в первой половине игры СКА в паре эпизодов выстраивался 1-3-1. Получается, что с определенными соперниками СКА может все-таки больше сыграть в оборону?

– Вижу по вашим лицам, что вы удивлены. Я скажу такую банальную вещь. Для чего мы играем в хоккей. Когда народ собирается в театре, полный зал, все хотят видеть игру актеров, игру труппы, которая выходит на большую сцену. И хочется видеть ответную реакцию. Владеть сердцами людей, которые пришли посмотреть спектакль, чтобы сказать друзьям, что это было нечто крутое.

Но надо понимать, все ли команды готовы играть, чтобы было зрелище. Мы одна из таких команд. Иду против своей же шерсти, потому что я не сторонник такого хоккея, когда ставится автобус, но иногда приходится быть гибче. Понимать, что если соперник не хочет играть на встречных курсах, то приходится делать такие вещи. Это факт.

Но я не хочу, чтобы это было традицией. Немножко забегаю вперед, говорю вещи, которые не должен говорить, потому что это часть построения команды, построения системы игры. Но игра всегда должна приносить удовольствие не только игрокам, но и зрителям – самое главное.

Зрители – это люди, которые оценивают игру не только по характеру, не только камбэкам или героическим поступкам, но еще по уровню мастерства, тонким деталям игры в пас, которые я хочу видеть в этой команде, – сказал главный тренер СКА .

Ларионов о низкой результативности СКА: «Может, нас кто-то заколдовал? Удачу нужно заработать, пока идет туго. У ребят не должно быть мыслей, что они не забьют»