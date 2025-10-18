  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о тактике СКА после 1:3 от «Локомотива»: «Я не сторонник ставить автобус, но иногда приходится быть гибче. Не хочу, чтобы это было традицией»
11

Ларионов о тактике СКА после 1:3 от «Локомотива»: «Я не сторонник ставить автобус, но иногда приходится быть гибче. Не хочу, чтобы это было традицией»

Игорь Ларионов объяснил изменения в тактике СКА в игре против «Локомотива».

В субботу армейцы дома потерпели поражение от ярославского клуба со счетом 1:3. 

– Вы как-то говорили, что не планируете ставить автобус в средней зоне, но сегодня в первой половине игры СКА в паре эпизодов выстраивался 1-3-1. Получается, что с определенными соперниками СКА может все-таки больше сыграть в оборону?

– Вижу по вашим лицам, что вы удивлены. Я скажу такую банальную вещь. Для чего мы играем в хоккей. Когда народ собирается в театре, полный зал, все хотят видеть игру актеров, игру труппы, которая выходит на большую сцену. И хочется видеть ответную реакцию. Владеть сердцами людей, которые пришли посмотреть спектакль, чтобы сказать друзьям, что это было нечто крутое.

Но надо понимать, все ли команды готовы играть, чтобы было зрелище. Мы одна из таких команд. Иду против своей же шерсти, потому что я не сторонник такого хоккея, когда ставится автобус, но иногда приходится быть гибче. Понимать, что если соперник не хочет играть на встречных курсах, то приходится делать такие вещи. Это факт.

Но я не хочу, чтобы это было традицией. Немножко забегаю вперед, говорю вещи, которые не должен говорить, потому что это часть построения команды, построения системы игры. Но игра всегда должна приносить удовольствие не только игрокам, но и зрителям – самое главное.

Зрители – это люди, которые оценивают игру не только по характеру, не только камбэкам или героическим поступкам, но еще по уровню мастерства, тонким деталям игры в пас, которые я хочу видеть в этой команде, – сказал главный тренер СКА

Ларионов о низкой результативности СКА: «Может, нас кто-то заколдовал? Удачу нужно заработать, пока идет туго. У ребят не должно быть мыслей, что они не забьют»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoСКА
тактика
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о низкой результативности СКА: «Может, нас кто-то заколдовал? Удачу нужно заработать, пока идет туго. У ребят не должно быть мыслей, что они не забьют»
31сегодня, 19:22
Черкас о СКА: «Лучше бы Ротенберг остался. Перед Ларионовым была задача выиграть Кубок – шансов нет, судя по игре команды»
10сегодня, 18:36
Ларионов об 1:3: «СКА не хватило времени. Ребята проявили характер, могли забить больше. Хоккеисты «Локомотива» давно играют вместе, команда построена под чемпионство»
26сегодня, 18:08
Главные новости
Ларионов о толерантности к игрокам: «Говорят, надо вернуться в тихоновский период, быть жестче. Не хочу решать вопросы нецензурно. Педагогика должна присутствовать»
120 минут назад
НХЛ. «Нью-Джерси» принимает «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Монреаль» против «Рейнджерс», «Колорадо» сыграет с «Бостоном», «Сан-Хосе» – с «Питтсбургом»
10745 минут назадLive
Шабанов забил 2-й гол в НХЛ – «Оттаве». У форварда «Айлендерс» 2 очка в 5 матчах сезона
349 минут назадВидео
Бобровский проиграл 2-й матч подряд, отразив 28 из 31 броска. Вратарь «Баффало» Лайон с шатаутом – 1-я звезда игры с «Флоридой»
3сегодня, 20:02
Ларионов о низкой результативности СКА: «Может, нас кто-то заколдовал? Удачу нужно заработать, пока идет туго. У ребят не должно быть мыслей, что они не забьют»
31сегодня, 19:22
Ротенберг о матче «Динамо» – «Ахмат»: «Противостояние великих игроков и тренеров. Система Черчесова – выдержка, дисциплина. Мне ближе подход Карпина – тотальный футбол, прессинг»
28сегодня, 19:08
Черкас о СКА: «Лучше бы Ротенберг остался. Перед Ларионовым была задача выиграть Кубок – шансов нет, судя по игре команды»
10сегодня, 18:36
Ларионов об 1:3: «СКА не хватило времени. Ребята проявили характер, могли забить больше. Хоккеисты «Локомотива» давно играют вместе, команда построена под чемпионство»
26сегодня, 18:08
Хартли о 3:1 «Локомотива» со СКА: «Я не сторонник отсиживаться в обороне. Радулов – лидер, командный игрок, его страсть заряжает всех. Не знаю, где бы мы были без него»
4сегодня, 17:45
Ларионов-младший пропустил матч с «Локомотивом» из-за травмы, сообщил Ларионов: «Блокировал бросок на тренировке, получил серьезный удар. Перелома нет»
15сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Калиев набрал первое очко за «Оттаву» – ассист в игре с «Айлендерс»
3 минуты назад
Дэй о Челябинске: «Живу здесь год, я в восторге! Это небольшой город, здесь многие больны хоккеем. Часто хожу в баню, мне нравится играть в гольф, но подходящее поле найти сложно»
30 минут назад
Кравцов забил первый гол за фарм «Ванкувера». У него 1+1 в 4 матчах сезона АХЛ
сегодня, 20:40
Дэй об Овечкине: «Человеческие качества красят его даже больше, чем хоккейные достижения. Он отзывчивый, открытый. Он сделал невозможное, побив рекорд Гретцки»
1сегодня, 19:39
Барабанов про 7 побед «Ак Барса» подряд: «Поменялся тренер по большинству, продолжаем нарабатывать схемы. Впереди домашняя серия, надеемся развить успех»
1сегодня, 18:52
Защитник «Юты» Коул о Симашеве: «Умный, зрелый не по годам, со спокойным характером. У него нет потолка, он может стать очень сильным игроком»
сегодня, 18:25
Фетисов о результативности Овечкина: «Забьет свои голы. «Вашингтон» поменял ориентиры, нацелен на Кубок Стэнли. В прошлом сезоне была большая психологическая нагрузка из-за рекорда»
сегодня, 17:56
Защитник «Монреаля» Гуле выбыл на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела. Лайне и Дак пропустят матч с «Рейнджерс»
сегодня, 17:24
Дриджер о конкуренции с Мыльниковым: «Отличный вратарь, у него большое будущее. Радуюсь его успехам. В НХЛ в его возрасте я старался «украсть» место в старте у опытных голкиперов»
сегодня, 16:48
Кравец после 2:3 с «Ак Барсом»: «Барыс» порадовал болельщиков боевой игрой, надеюсь. Мы боролись до конца, буллиты – мастерство, которого нам не хватает»
1сегодня, 16:34