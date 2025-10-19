Ларионов о толерантности к игрокам: «Говорят, надо вернуться в тихоновский период, быть жестче. Не хочу решать вопросы нецензурно. Педагогика должна присутствовать»

Игорь Ларионов заявил, что не применяет нецензурную лексику в общении с игроками.

В субботу армейцы проиграли «Локомотиву» (1:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Это 8-е поражение СКА в 10 последних матчах.

– В сложившейся ситуации вы остаетесь верны принципам демократии и толерантности? Не повышаете голос на подопечных, не используете те слова, которые в отечественном хоккее используют очень часто, чтобы добиться эмоционального всплеска?

– Понимаю одну простую вещь: в сегодняшнем мире есть доступ в интернет, есть доступ к прослушкам и чтению разных сообщений – я такие сообщения получаю, и мне говорят об этом. Но я не хочу опускаться до этого уровня. Мне говорят, надо вернуться в тихоновский период, быть жестче, потому что по-другому ребята не понимают.

Но это новое поколение, это другие люди. Я человек, который не хочет показывать слабость и решать вопросы нецензурно, в неправильном лексиконе. Хочется быть терпеливее, потому что педагогика должна присутствовать.

Но я понимаю ваш вопрос. На самом деле не хочется возвращаться в 80-е, потому что знаю специфику тренеров, людей, которые прошли через это как игроки, и делают так же, как с ними делали тренеры.

Я провел два больших этапа в хоккее советском, в хоккее Северной Америки. Стараюсь все-таки найти подход к этому поколению, к ребятам именно толерантностью, правильным подходом, но никак не из-под палки, чтобы они могли себя реализовать, – сказал главный тренер СКА .