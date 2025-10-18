Кравец после 2:3 с «Ак Барсом»: «Барыс» порадовал болельщиков боевой игрой, надеюсь. Мы боролись до конца, буллиты – мастерство, которого нам не хватает»

Михаил Кравец подвел итоги игры против «Ак Барса» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Барыс » потерпел поражение в домашнем матче со счетом 2:3 Б.

– Хотелось порадовать болельщиков победой, но надеюсь, порадовали хорошей, боевой игрой. Нас подвела игра в большинстве. Была нервозность, не менялись вовремя. «Ак Барс » – серьезная команда, но мы боролись до конца. Буллиты – мастерство, которого нам в очередной раз не хватает.

– На тренировках отрабатываются буллиты?

– Конечно, на раскатках, перед игрой и на тренировках в конце. Голов там, к сожалению, мало забивают, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец .