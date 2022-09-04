Дмитрий Федоров: «Нельзя называть себе патриотом, если не думаешь о природе своей страны. Поддерживаю отказ от бумажных программок»

Дмитрий Федоров оценил решение нескольких клубов КХЛ отказаться от бумажных программок.

Ранее «Трактор» и «Куньлунь» сообщили, что предматчевые буклеты будут доступны только в электронном формате.

«Живем в переломную эпоху, когда любое решение, нововведение в социуме встречает ожесточенное неприятие. Не у всех, но у многих.

Наверняка найдутся те, кто скажет: «Я с детства собираю программки, а сейчас родной клуб меня предал». Но программка раньше несла информационную функцию, а нынче все новости и цифры можно оперативно получить в социальных сетях.

Поддерживаю отказ от бумажных программок по нескольким причинам. Их создание и печать – дополнительные расходы, а клубы приучаются к здоровой экономии. Значительная часть тиража программок остается невостребованной – она просто не нужна болельщикам. И в итоге пылится на аренах. Сам видел много раз эти залежи.

Но главное – требования экологии. Человечество извергает невероятное количество мусора и загрязняет окружающую среду. Выброшенные программки – тоже мусор. Вокруг много разговоров о патриотизме. Но нельзя называть себе патриотом, если не думаешь о природе своей страны.

Кто-то скажет, что выброшенная программка – мелочь. Но из подобных мелочей и складывается та жуть, которая происходит в ноосфере», – сказал комментатор и руководитель

«Куньлунь» отказался от бумажных программок: «Наша команда представляет Китай – мирового лидера в области IT. Ни одна брошюра не стоит того, чтобы вырубать лес»

«Трактор» отказался от бумажных предматчевых буклетов. Программки будут доступны в электронном формате