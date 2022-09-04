Гатиятулин после 0:4 от «Локомотива»: «По самоотдаче нет претензий. «Трактор» стал другим, нужно время, чтобы ребята приняли новые роли»

высказался после поражения от (0:4).

– Неплохое движение, играли, выполняли задание. Опять ненужные удаления, ошибки.

Соперник этим воспользовался и сыграл по счету. Мы не смогли взломать оборону, недостаточно нагло играли перед воротами соперника, хотя моменты были.

По самоотдаче ни к кому нет претензий. Будем исправлять ошибки. Проанализируем матч и будем готовиться к следующей игре.

– Что нужно сделать, чтобы встряхнуть команду перед дерби с «Автомобилистом»?

– Я уже говорил, что команда стала другой. Нужно время, чтобы ребята приняли новые роли.

Игроки, которых мы подписали этим летом, должны понять, что они хоккеисты основного состава. Они показали в предсезонных матчах, что могут приносить пользу.

Время потребуется, нужно набраться терпения. Только через работу исправлять те моменты, которых нам не хватает. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Это помогает. Спасибо за поддержку.

– Сегодня были четыре неудачных попытки в большинстве. Стоит ли ожидать изменений в спецбригадах?

– Главное – есть моменты. Стоило бы задуматься, если бы не было моментов.

Максим Шабанов и Александр Подкорытов проводят первый полноценный сезон в первой команде. Важно, чтобы и они верили в себя. На это потребуется время, – сказал главный тренер .