Волк после 4:3 с «Северсталью»: «Драйвовая победа, сумасшедшие ощущения. Мы должны быть еще лучше»

высказался после матча с «Северсталью» (4:3).

«Это драйвовая победа, сумасшедшие ощущения, надеюсь, что сделаем правильные выводы и не будем так часто оказываться в подобных ситуациях.

Игра с Мэйсеком? Наслаждаюсь, с Бруксом играть одно удовольствие, он работает на льду, играет системно, каждый раз ты знаешь, где он будет находиться на льду. Надеюсь, что мы сможем продолжать в этом же ключе.

Мы должны быть еще лучше, есть аспекты, которые надо решать, дисциплина была нашей проблемой на предсезонке и осталась ей. Но мы добились победы, результат положительный, оцениваю старт положительно.

Адаптация далась легко, здесь общительные ребята. Я сразу же обсудил с тренерским штабом требования ко мне, было легче играть, когда знаю, чего от меня ждут. Адаптация прошла быстро», – сказал нападающий .