Заварухин о 4:3 с «Северсталью»: «Когда повели 3:1, стали играть в изобретательный хоккей, поплатились за это»

подвел итоги матча с «Северсталью» (4:3).

«Ребят предупреждали, что «Северсталь» – быстрая и мобильная команда. Неплохо контролировали игру, когда повели 3:1, немного стали играть в другой хоккей, изобретательный, за это поплатились.

По два защитника стали подключаться в атаку, что они не должны были делать, у нас другая система. Более рискованные передачи пошли, и «Северсталь» нас наказала, это быстрая команда, они и «Трактор» обыграли.

Выиграли нужный матч, хороший старт, надеюсь, придаст уверенности ребятам», – сказал главный тренер .

«Северсталь» отыгралась с 1:3, но проиграла «Автомобилисту»