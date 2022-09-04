«Куньлунь» отказался от бумажных программок: «Наша команда представляет Китай – мирового лидера в области IT. Ни одна брошюра не стоит того, чтобы вырубать лес»

«Куньлунь» объявил об отказе от бумажных программок.

объявляет об отказе от выпуска программок на печатных носителей – отныне все информационные материалы доступны онлайн, а доступ к ним на арене легко получить по специальному QR-коду.

В стремлении сделать шаг в технологическом развитии нет ничего удивительного. Наша команда представляет Китайскую Народную Республику, мирового лидера в области информационных технологий и современных инженерных производств.

Однако мы заботимся и о дикой природе, ведь ни одна, даже самая информативная брошюра, не стоит того, чтобы вырубать лес, от чего так страдает планета Земля.

Не случайно именно наш создатель Билли Нгок известен в КНР как инвестор в зеленую энергию и создатель Фонда Китайской Экологичной Энергетики. Теперь все программки к матчам «Куньлунь Ред Стар» будут выходить электронно.

На матче с «Адмиралом» мы опробовали наш авторский проект экологической инициативы, «Залетай на Летную», представляющий собой подробное превью к каждому матчу.

Уже скоро вашему вниманию будет предложена интерактивная система с текущими результатами, фото и видео матча в режиме реального времени, и многими другими важными аспектами, которые сделают просмотр матч комфортным, но также и останутся на долгую память», – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

«Трактор» отказался от бумажных предматчевых буклетов. Программки будут доступны в электронном формате