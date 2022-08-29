Депутат Свищев о предложении заммэра Хельсинки конфисковать «Хартвалл Арену» у Ротенберга и Тимченко: «Как можно относиться к бандитизму и рэкету?»

прокомментировал предложение конфисковать «Хартвалл Арену».

С этим предложением выступил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки. Домашняя арена принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу.

– Как вы относитесь к предложению властей Хельсинки конфисковать эту арену?

– А как можно относиться к бандитизму и рэкету? Российские инвесторы вложились в экономику и в спорт в Финляндии, приобрели этот объект на совершенно законных основаниях и по просьбе местных властей.

В свое время я встречался с директором этого стадиона и он рассказывал, какие у них ноу-хау, что им никто не помогал и что они раскручивались сами. Там говорили, как гордились этим стадионом и что он лучший в Финляндии. А теперь такие заявления…

Я очень надеюсь, что никто конфисковывать не будет. Как они потом будут возвращать инвесторов? А для спорта найти таких людей крайне сложно – деньги либо не возвращаются, либо возвращаются через очень долгое время.

– Легенда финского хоккея Яри Курри также заявил о травле на Родине из-за его связей с Россией…

– Это происходит не только в Финляндии, но и других странах. Там банят своих же спортсменов и специалистов, которые имеют какое-то отношение к России, и многие это не выдерживают. Однако травлю поддерживают только единичные фашиствующие организации и отдельно взятые политические и общественные деятели, которые пытаются создать себе имя.

К счастью, большая часть населения в этих странах такое не одобряет, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.