Депутат Свищев: «Без России и Беларуси мировой хоккей неполноценный. Это незаконное отстранение. ИИХФ признала свою несамостоятельность»

Депутат считает, что без России и Беларуси мировой хоккей неполноценный.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные стран пропустят следующий сезон в турнирах организации.

– Это совершенно незаконное отстранение. Международная федерация хоккея признала свою несамостоятельность и несостоятельность.

Без России и Беларуси мировой хоккей неполноценный, это видно даже по итогам состоявшегося молодежного чемпионата мира.

Без наших игроков развитие хоккея затруднительно. Где россияне, там всегда конкуренция, борьба, здоровая интрига. Если нашим коллегам из Международной федерации хоккея не хватало политики, так они и добились того, что имеют сейчас.

– Турниры без сборной России тоже неполноценные?

– Победы надо добиваться либо у сильнейших соперников, либо у равных. Если ты побеждаешь слабеньких, то это неполноценно.

Поздравляем канадцев с победой на молодежном чемпионате мира – окей, они молодцы. Но тем же канадским мальчишкам почетнее было бы побеждать в турнире, где играют сборные России и Беларуси. То же самое касается взрослых команд.

Отстранять наши команды несправедливо, это уже даже поняли одни из руководителей WADA, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.