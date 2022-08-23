Депутат Свищев о совещании по Fan ID: «Проблема есть, ее нужно решать. Депутаты обязаны слушать своих избирателей»

направил в клубы Мир приглашение на круглый стол по теме Fan ID.

Об этом депутат и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил «РБ Спорт».

«Да, все может быть, мы готовимся к совещанию. Я попросил разослать данные приглашения в клубы РПЛ. Для того, чтобы провести любое совещание, необходимо понять его задачи и те решения, которые мы бы хотели реализовать.

Мы повторно запросили информацию у Минспорта, РФС и РПЛ, как сейчас реализуется закон о Fan ID – посещаемость, его внедрение и проблемы, с которыми столкнулись граждане. Мы ждем ответ.

Мы же хотим провести совещание, которое было бы эффективным, зачем нам просто так собираться и сотрясать воздух? Проблема существует и ее нужно решать. Депутаты обязаны слушать своих избирателей. Точной даты собрания нет, но, скорее всего, это будет вторая половина сентября», – сказал Свищев.