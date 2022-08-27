ИИХФ одобрила переход вратаря Калниньша в «Амур». Он был заблокирован Федерацией хоккея Латвии

Теги Амур ФХР ИИХФ КХЛ ЛХФ Янис Калниньш Хоккей

Гендиректор «Амура» сообщил, что Янису Калниньшу разрешили играть в России. 

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.

Итоговое решение по трансферу оставалось за ИИХФ.

«У меня для вас важное и долгожданное объявление.

Международный переход Яниса Калниньша в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ!

Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», – написал Роман Крамарь в своем телеграм-канале. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные