ИИХФ одобрила переход вратаря Калниньша в «Амур». Он был заблокирован Федерацией хоккея Латвии

Гендиректор сообщил, что Янису Калниньшу разрешили играть в России.

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в Фонбет Чемпионате .

Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.

Итоговое решение по трансферу оставалось за .

«У меня для вас важное и долгожданное объявление.

Международный переход в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ!

Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству и КХЛ», – написал Роман Крамарь в своем телеграм-канале.