ИИХФ одобрила переход вратаря Калниньша в «Амур». Он был заблокирован Федерацией хоккея Латвии

Гендиректор «Амура» сообщил, что Янису Калниньшу разрешили играть в России.
Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.
Итоговое решение по трансферу оставалось за ИИХФ.
«У меня для вас важное и долгожданное объявление.
Международный переход Яниса Калниньша в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ!
Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», – написал Роман Крамарь в своем телеграм-канале.