Гендиректор «Амура» о Калниньше: «Мы настроены оптимистично. Как только будет одобрен международный переход, сможем заявить игрока на сезон»

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Генеральный директор «Амура» высказался о ситуации с переходом Яниса Калниньша.

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.

«Как только будет одобрен международный переход от ИИХФ, мы сможем заявить игрока на сезон. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время.

От лица клуба хочу поблагодарить руководство Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги за помощь, которую они нам оказывают в этом вопросе. Мы настроены оптимистично», – сказал Роман Крамарь.

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