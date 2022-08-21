Гендиректор «Амура» о Калниньше: «Мы настроены оптимистично. Как только будет одобрен международный переход, сможем заявить игрока на сезон»

Генеральный директор «Амура» высказался о ситуации с переходом Яниса Калниньша.
Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.
«Как только будет одобрен международный переход от ИИХФ, мы сможем заявить игрока на сезон. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время.
От лица клуба хочу поблагодарить руководство Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги за помощь, которую они нам оказывают в этом вопросе. Мы настроены оптимистично», – сказал Роман Крамарь.