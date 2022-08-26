Генменеджер «Амура» о Калниньше: «Надеемся, решение ИИХФ будет положительное. Дедлайнов нет. Со своей стороны мы сделали все правильно»

Теги Амур ИИХФ Сборная Чехии по хоккею Вадим Покотило КХЛ Федерация хоккея Чехии Михал Йордан Янис Калниньш Хоккей

Генменеджер «Амура» высказался о ситуации с переходом Яниса Калниньша.

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.

– Есть ли новости по Калниньшу?

– В любом случае решение ИИХФ будет. Надеемся, что будет положительное. Со своей стороны мы сделали все правильно, нарушений нет. Дедлайнов по решению нет. Надеемся, что он будет играть.

– Как Михал Йордан реагирует на то, что Федерация хоккея Чехии не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских и белорусских клубах?

– Михал спокойно относится к этой ситуации. Он профессионал. Он всегда готов выступать за свою сборную, вызывают его или нет. Никакого негатива с его стороны нет. Он ровно относится к этому, – сказал Вадим Покотило.

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