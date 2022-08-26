Генменеджер «Амура» о Калниньше: «Надеемся, решение ИИХФ будет положительное. Дедлайнов нет. Со своей стороны мы сделали все правильно»

Генменеджер высказался о ситуации с переходом .

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в . Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.

– Есть ли новости по Калниньшу?

– В любом случае решение будет. Надеемся, что будет положительное. Со своей стороны мы сделали все правильно, нарушений нет. Дедлайнов по решению нет. Надеемся, что он будет играть.

– Как Михал Йордан реагирует на то, что Федерация хоккея Чехии не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских и белорусских клубах?

– Михал спокойно относится к этой ситуации. Он профессионал. Он всегда готов выступать за свою сборную, вызывают его или нет. Никакого негатива с его стороны нет. Он ровно относится к этому, – сказал Вадим Покотило.