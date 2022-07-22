Федерация хоккея Латвии заблокировала переход Калниньша в «Амур»

Латвийскому вратарю Янису Калниньшу не разрешили выступать в КХЛ.
Федерация хоккея Латвии (LHF) объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока в «Амур».
«Заявка на переход Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея на этой неделе. LHF в четверг отказала в этом переходе.
Закон Латвии о спорте предусматривает запрет представлять национальные сборные тем игрокам и тренерам, которые участвуют в спортивных лигах России и Беларуси», – говорится в заявлении LHF.
«Амур» объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля.
Голкипер выступал в КХЛ в течение 5 сезонов. Он играл за рижское «Динамо» и «Йокерит». В минувшем сезоне Калниньш играл в Швеции за «Векше».