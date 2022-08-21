Гендиректор «Амура» о переходе Калниньша: «Опасений не было, их позиция понятна. Но сейчас такое время, что предусмотреть все подводные камни невозможно»

Генеральный директор «Амура» объяснил детали перехода вратаря Яниса Калниньша.
«На протяжении всего переговорного процесса мы поддерживали связь с Янисом и его агентом. Нам была абсолютно понятна их позиция. Поэтому таких опасений у нас не было.
На самом деле мы очень быстро нашли общий язык: нам нужен был этот игрок, а Янис хотел выступать за «Амур».
Со стороны игрока и со стороны клуба все было сделано в соответствии с регламентом КХЛ и правилами международных переходов ИИХФ.
Но сейчас такое время, что предусмотреть все подводные камни невозможно», – сказал Роман Крамарь.
Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.