Гендиректор «Амура» о переходе Калниньша: «Опасений не было, их позиция понятна. Но сейчас такое время, что предусмотреть все подводные камни невозможно»

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Генеральный директор «Амура» объяснил детали перехода вратаря Яниса Калниньша.

«На протяжении всего переговорного процесса мы поддерживали связь с Янисом и его агентом. Нам была абсолютно понятна их позиция. Поэтому таких опасений у нас не было.

На самом деле мы очень быстро нашли общий язык: нам нужен был этот игрок, а Янис хотел выступать за «Амур».

Со стороны игрока и со стороны клуба все было сделано в соответствии с регламентом КХЛ и правилами международных переходов ИИХФ.

Но сейчас такое время, что предусмотреть все подводные камни невозможно», – сказал Роман Крамарь.

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.

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