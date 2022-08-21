Гендиректор «Амура» о переходе Калниньша: «Опасений не было, их позиция понятна. Но сейчас такое время, что предусмотреть все подводные камни невозможно»

Генеральный директор объяснил детали перехода вратаря .

«На протяжении всего переговорного процесса мы поддерживали связь с Янисом и его агентом. Нам была абсолютно понятна их позиция. Поэтому таких опасений у нас не было.

На самом деле мы очень быстро нашли общий язык: нам нужен был этот игрок, а Янис хотел выступать за «Амур».

Со стороны игрока и со стороны клуба все было сделано в соответствии с регламентом и правилами международных переходов ИИХФ.

Но сейчас такое время, что предусмотреть все подводные камни невозможно», – сказал Роман Крамарь.

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока.