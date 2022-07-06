«Амур» объявил о подписании латвийского вратаря Калниньша на год

объявил о подписании латвийского вратаря на год.

30-летний вратарь выступал в в течение 5 сезонов. Он играл за рижское «Динамо» и .

В минувшем сезоне он играл в Швеции за «Векше» (17 матчей). Также выступил за сборную Латвии на Олимпиаде-2022 в Пекине (3 матча).

Позже он перешел в «Таппару» (2 матча в регулярном чемпионате, 1 в плей-офф) и стал чемпионом Финляндии.

Со статистикой Калниньша можно ознакомиться здесь.

В апреле в Латвии внесли поправки в «Закон о спорте». Спортсменам и работникам спортивной сферы запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых на территории России и Беларуси.

Те, кто нарушит данный закон, впоследствии не могут быть вызваны в сборную Латвии и теряют право на налоговые льготы.