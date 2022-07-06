«Амур» объявил о подписании латвийского вратаря Калниньша на год

«Амур» объявил о подписании латвийского вратаря Яниса Калниньша на год.
30-летний вратарь выступал в КХЛ в течение 5 сезонов. Он играл за рижское «Динамо» и «Йокерит».
В минувшем сезоне он играл в Швеции за «Векше» (17 матчей). Также выступил за сборную Латвии на Олимпиаде-2022 в Пекине (3 матча).
Позже он перешел в «Таппару» (2 матча в регулярном чемпионате, 1 в плей-офф) и стал чемпионом Финляндии.
Со статистикой Калниньша можно ознакомиться здесь.
В апреле в Латвии внесли поправки в «Закон о спорте». Спортсменам и работникам спортивной сферы запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых на территории России и Беларуси.
Те, кто нарушит данный закон, впоследствии не могут быть вызваны в сборную Латвии и теряют право на налоговые льготы.