Давыдов о деле Воробьева: «Надежда сборной, кандидат на Олимпиаду, играет в России. Стране имеет смысл побороться за него, он заслужил особый подход»

считает, что к делу Михаила Воробьева нужен особый подход.

– Обратил внимание на ситуацию с молодым центрфорвардом СКА Михаилом Воробьевым, который влип в историю с военным билетом. Честно скажу, меня в профессиональном плане эта история задела.

Много лет работал в «Динамо» начальником команды, в традициях нашего клуба – аккуратное отношение к армии. Часто ездил с нашими молодыми хоккеистами в военкоматы, каждое военное «дело» было перед моими глазами, все четко контролировалось.

Поэтому мне трудно понять, как в свое время в намудрили – и ответственные люди, и сами игроки. Насколько понимаю, в эту скользкую историю с военными билетами там в Уфе попал не только Воробьев, но и . Здесь все вопросы – не к нынешним клубам игроков, не к агентам, а к представителям того «Салавата», а также к самим хоккеистам.

– Воробьев – продолжатель дела вратаря ЦСКА Ивана Федотова?

– С вратарем – еще более мутная история. И как минимум с одним важным отличием – Федотов отправлялся за океан, а Воробьев, наоборот, вернулся из НХЛ. Вообще же обе истории не идут на пользу нашему хоккею.

– В вы находили выход из любых острых ситуаций. Каким видите идеальное разрешение истории армейского форварда?

– Воробьев – представитель самого дефицитного амплуа в нашем хоккее, надежда не только клуба, но и сборной, кандидат под Олимпиаду-2026. Он играет здесь, для нашего болельщика, связывает свою карьеру с Россией.

Читал, что его называют вторым Шипачевым – будет кормить передачами другого замечательного экс-«динамовца» Яшкина. Кстати, очень жаль, что эти мастера уже не в Москве – а в Казани и Санкт-Петербурге.

Считаю, что в такой ситуации стране имеет смысл побороться за молодого хоккеиста. Воробьев заслужил особый подход. Надо взять молодого на поруки, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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