Экс-форвард «Салавата» Лукин, возможно, купил не только военный билет, но и водительские права

Опубликованы новые данные о том, как хоккеист Владислав Лукин приобретал документы.

SportKP.ru со ссылкой на Мash сообщает, что бывший нападающий помимо военного билета приобрел и водительские права. При этом спортсмен «купил» все возможные категории удостоверения, дающие основания управлять разными транспортными средствами – от мопедов до грузовиков.

Об этом правоохранители узнали от бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, задержанного еще в апреле. Именно этот человек занимался проблемами хоккеистов с армией, выступая в качестве посредника. Также Самигуллин навел правоохранителей еще на двух бывших хоккеистов «Салавата» – Анвара Сулейманова и .

Лукин в сезоне-2021/22 провел в по 3 игры за уфимскую команду и .