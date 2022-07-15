Экс-форвард «Салавата» Лукин, возможно, купил не только военный билет, но и водительские права

Теги Салават Юлаев происшествия КХЛ Адмирал Михаил Воробьев Владислав Лукин Анвар Сулейманов Хоккей

Опубликованы новые данные о том, как хоккеист Владислав Лукин приобретал документы.

SportKP.ru со ссылкой на Мash сообщает, что бывший нападающий «Салавата Юлаева» помимо военного билета приобрел и водительские права. При этом спортсмен «купил» все возможные категории удостоверения, дающие основания управлять разными транспортными средствами – от мопедов до грузовиков.

Об этом правоохранители узнали от бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, задержанного еще в апреле. Именно этот человек занимался проблемами хоккеистов с армией, выступая в качестве посредника. Также Самигуллин навел правоохранителей еще на двух бывших хоккеистов «Салавата» – Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева.

Лукин в сезоне-2021/22 провел в КХЛ по 3 игры за уфимскую команду и «Адмирал».

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