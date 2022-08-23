Баширов подтвердил, что «Салават» рассматривал Жафярова: «Нам нужен был игрок, который мог тащить команду на себе. В Дамире мы не были уверены на 100%»

Ринат Баширов рассказал, что рассматривал вариант с подписанием .

В конце мая 28-летний нападающий подписал контракт со .

«Жафярова мы действительно рассматривали. Но по мере формирования команды мы поняли, что первоначальные параметры контракта, которые мы обсуждали, нам не подходят.

Были риски. Нам нужен был игрок, который мог буквально тащить команду на себе. С Жафяровым мы понимали, что это риск. Мы не были уверены в нем на сто процентов», – сказал генеральный директор уфимского клуба «Бизнес Online».