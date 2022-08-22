Гендиректор «Салавата» пошутил в ответ на комментарий болельщика: «Руководство пилит бюджет, пьет кофе и устраивает сабантуй»

Гендиректор «Салавата» ответил на комментарии болельщиков клуба.
– А руководство «Салавата Юлаева» вообще понимает, что нужно шевелиться, что самые жирные плюшки мимо нас? Дрозда подписали и пошли сабантуй гулять.
– После подписания Дроздова сабантуй мы не устраивали, но были рады этому подписанию. Жирные плюшки прошли, может быть, за малым исключением мимо нас.
Я вообще сам сейчас на диете, поэтому жирные плюшки решил в этот раз пропустить.
– Когда команду начнете собирать? Где топ-трансферы? Что делает руководство клуба?
– Руководство клуба пилит бюджет, ничем не занимается, пьет кофе и устраивает сабантуй, – пошутил Ринат Баширов.